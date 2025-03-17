Рынок рублевых сбережений в феврале вырос на 2%

По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в феврале показал рост на 2,1%, прибавив более 1 трлн рублей и достиг 54,2 трлн рублей. Темп роста портфеля розничных рублевых пассивов ВТБ в феврале увеличился в 2,5 раза. Общая сумма рублевых пассивов банка достигла 10,2 трлн рублей.

Основным инструментом сбережения для населения остаются срочные депозиты. В феврале клиенты ВТБ открыли более 711 тыс. вкладов.

«Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, «время вкладчика» продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления», – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.

ВТБ прогнозирует, что по итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн. По оценке аналитиков банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.