Переговоры Путина и Трампа: Кремль подтверждает планы на 18 марта

Кремль подтвердил планы на переговоры между Путиным и Трампом. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор 18 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге, сообщают "Ведомости".

Ранее, 17 марта, Трамп заявил журналистам о намерении созвониться с Путиным 18 марта, как сообщило агентство Reuters.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — подтвердил Песков.

Представитель Кремля не раскрыл повестку предстоящих переговоров, отметив: «Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержательному».

Трамп, общаясь с прессой на борту президентского самолета, отметил, что существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине. Во вторник, 18 марта, с Путиным планируется обсудить вопросы территорий и атомных электростанций.