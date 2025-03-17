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В Иркутске стартует комплексный ремонт Черемховского переулка

В Иркутске запланирован комплексный ремонт Черемховского переулка, который охватит весь его участок — от улицы Чкалова до дома № 9б. Конкурсные процедуры завершены, и подрядчик уже определен.

Подрядной организации предстоит обустроить проезжую часть и тротуары, заменить люки колодцев ливневой канализации, а также установить тактильную плитку, ограждения, наружное освещение и нанести дорожную разметку, сообщил председатель комитета городского обустройства мэрии Сергей Чертков.

Дополнительно будет проведена санитарная обрезка зеленых насаждений и удаление пней.

На этом участке дороги много дефектов, ям и выбоин, а во время сильных осадков образуется застой ливневых вод. Ремонт позволит устранить эти проблемы и увеличить пропускную способность участка в вечернее время, когда дорога является разгрузочным узлом из-за плотного движения автомобилей по направлению к Глазковскому мосту, отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Также будет выполнен ремонт перпендикулярного отрезка проезда, ведущего к улице Марата.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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