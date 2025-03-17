Доллар достиг отметки в 83 рубля. Что дальше?

17 марта на Forex пара USD/RUB опускалась до 83,11 рубля, EUR/RUB — до 90,61, а CNY/RUB — до 11,48. На Московской бирже китайский юань снизился до 11,53 рубля, что произошло впервые с июня прошлого года.

«Подорожанию рубля способствует приток иностранной валюты от зарубежных инвесторов на фоне высоких доходностей облигаций. Ожидания улучшения геополитической ситуации для России также стимулируют покупки рублевых активов», — отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Кроме того, несмотря на относительно низкие цены на нефть и санкционные ограничения, объем экспорта за последние месяцы вырос, а импорта — снизился, что обеспечивает дополнительный приток иностранной валюты в страну.

Ранее аналитики не исключали, что если диалог между США и Россией продолжится и в переговорах по Украине будет наблюдаться прогресс, рубль может укрепиться до 80 за доллар.