Иркутск вошел в топ-20 регионов по количеству самозапретов на кредиты

Более 6 миллионов россиян ограничили себя в кредитах всего за две недели после запуска нового сервиса, сообщает ОКБ.

В ТОП-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва – 663,6 тыс. самозапретов, Московская обл. – 442,1 тыс., Санкт-Петербург – 306,1 тыс., Башкортостан – 215,4 тыс., Свердловская обл. – 195,2 тыс., Ростовская обл. – 174,0 тыс., Краснодарский край – 173,3 тыс., Татарстан – 163,9 тыс., Челябинская обл. – 160,4 тыс., Нижегородская обл. – 136,4 тыс.

В Иркутской области этот показатель составил около 93 тысяч человек, что вывело регион на 19-е место в рейтинге.

Напомним, нововведение направлено на борьбу с кибермошенничеством и является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Установив самозапрет на кредиты, человек защищает себя и от мошенников. При необходимости ограничение можно снять через Госуслуги