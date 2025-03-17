Иркутский авиазавод готовится к модернизации

Иркутский авиазавод включен в Реестр инвестиционных проектов Иркутска.

В администрации города прошло заседание комиссии по инвестиционной деятельности при мэре Иркутска, на котором обсудили включение проекта технического перевооружения филиала ПАО «Яковлев» в Реестр инвестиционных проектов Иркутска. Реализация проекта запланирована до 2030 года.

Цель инициативы — освоение серийного производства пассажирского самолета МС-21 с выходом на темпы сборки 36 экземпляров в год, а также капитальный ремонт и модернизация военной авиационной техники в установленные сроки и с требуемым качеством.

В рамках проекта планируется строительство новых и реконструкция существующих производственных помещений, организация дополнительных складских площадей и техническое переоснащение завода.

Глава города отметил, что мэрия активно сотрудничает с заводом по разным направлениям, включая улучшение транспортного обслуживания, развитие социальной инфраструктуры и благоустройство близлежащей территории.

— Администрация Иркутска уделяет особое внимание созданию благоприятного инвестиционного климата и поддерживает инвесторов, — подчеркнула Татьяна Макарычева. Она добавила, что в рамках проекта будет создано 1484 новых рабочих места.

Комиссия заслушала доклад руководителя предприятия и приняла решение о включении проекта в Реестр, что обеспечит ему муниципальную поддержку.

На данный момент инвестиционный портфель Иркутска включает 18 проектов в различных сферах, с общим объемом около 10 млрд рублей.

Напомним, первый опытный образец МС-21 полностью изготовлен, собран и завершил наземные отладки. Ранее «Известия» сообщили, что первые полёты импортозамещённых самолётов МС-21 могут пройти уже в 2025 году.