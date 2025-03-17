Иркутская область покоряет WHERETOEAT: 14 ресторанов в лонг-листе 2025

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT (WTE) представил лонг-лист лучших ресторанов России 2025 года, в который вошли 14 заведений из Иркутской области — 13 из Иркутска и одно из Братска. В прошлом году в списке было всего девять ресторанов.

В этом году лонг-лист пополнился новыми иркутскими именами, такими как Andreano, böö парк-отель Алтан Байкал, Партизан, Порт Ольхон и Русский.

Премия WHERETOEAT, которую называют «российским Мишленом» учрежденная Ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году, премия основывается на голосовании коллегии экспертов из 500 человек, включая владельцев и управляющих ресторанов, шеф-поваров, сомелье, виноделов, барменов, представителей деловых кругов, журналистов и блогеров. Список участников экспертного совета не разглашается.

В 2025 году в лонг-лист вошли следующие рестораны Иркутской области:

33 вино и тапас

Andreano

BarDo

böö парк-отель Алтан Байкал

Butin

Охотников

Партизан

Порт Ольхон

Русский

Собрание Спешилова

Стрижи

La Premiere Cafe

Le Chef

Лес и Степь

Два ресторана из Иркутской области — «33 вино и тапас» из Иркутска и «Лес и степь» из Братска — по итогам 2024 года вошли в двадцатку лучших в Сибири по версии WHERETOEAT.

Региональные эксперты впрошлом году высказывали критику в адрес премии, отмечая, что второй год подряд весь пьедестал в Сибирской лиге занимают исключительно красноярские рестораны. "На самом деле, заведения вряд ли значительно отличаются по уровню кухни; всё большую роль начинает играть PR заведений. Эти аспекты стоит разделять. Для будущего премии важно соблюдать политес и предоставлять победу различным городам," — подчеркивали эксперты.