Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска

В течение марта специалисты Банка Уралсиб провели уроки финансовой грамотности в детских учреждениях города Новосибирска ­– МДОУ Детский сад № 364, МДОУ Детский сад №426, МДОУ Детский сад №251, МДОУ Детский сад №488. Занятия по начальным финансовым знаниям и навыкам для малышей проходили в игровой форме и очень понравились воспитанникам.

В Новосибирске уралсибовцы разработали специальную программу по финансовой грамотности для воспитанников детских садов и уже третий год успешно проводят такие занятия. Банк ставит своей целью научить детей и подростков правильно ориентироваться в финансовом мире, безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет. Уралсиб планирует продолжить проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности в школьных и дошкольных учреждениях Новосибирска.

«На протяжении нескольких лет Уралсиб регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в городах своего присутствия в Сибирском регионе – устраивает для дошкольников, школьников и студентов уроки финансовой грамотности, дни открытых дверей, деловые игры. Участники этих мероприятий получают начальные финансовые знания, у них формируется представление о работе современного банка, ключевых финансовых продуктах и функционировании финансовой системы», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.