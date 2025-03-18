Трамп: многие детали по Украине согласованы, но консенсус еще не достигнут

Американский президент Дональд Трамп в Truth Social сообщил, что многие элементы окончательного соглашения по Украине с Россией согласованы, но остаются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус, передает РБК.

«Это должно прекратиться немедленно. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным», — заявил Трамп.

Президент США уверен, что Россия примет 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном и Киевом.

Кремль подтвердил намерения провести переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, президенты России и США планируют телефонный разговор 18 марта.

В середине марта США и Украина договорились об объявлении 30-дневного перемирия с Россией, если она согласится. Президент России Владимир Путин выразил общую поддержку. «Мы – за, но есть нюансы», – подчеркнул Владимир Путин. Среди них он перечислил ситуацию в Курской области, где российские войска успешно наступают, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации. Другой важный вопрос, который необходимо решить, – наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним. По словам Путина, сама по себе идея прекращения боевых действий правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить.

Российский президент выразил обеспокоенность по поводу украинских военных в Курской области: «Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство отдаст приказ сдаться в плен?»

Путин также указал, что неясно, кто будет контролировать соблюдение режима прекращения огня, и будет ли продолжаться мобилизация на Украине, а также поставки оружия. Он подчеркнул, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранению первоначальных причин конфликта.