Книжный фестиваль «КнигаМарт» пройдет в Иркутской области при поддержке ИНК

Книжный фестиваль «КнигаМарт» пройдет в Иркутске, Усть-Куте, Братске, Черемхово и поселке Усть-Ордынский с 21 по 24 марта. Генеральным партнером события выступает Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Участников ждут творческие встречи с приглашенными писателями, журналистами, интерактивная программа и лекции. В рамках фестиваля в городах-участниках пройдет презентация романа Вадима Панова «Кто-то просит прощения». Также участникам будет представлен фильм «Я придумал вертолет» иркутского режиссера Артема Пономарева. Роман «Тоннель» презентует Яна Вагнер. Кроме того, автор «Бабрбука» Дмитрий Мироманов представит первый региональный медиа-комикс «Легенда города».

В Иркутске состоится литературный вечер, встреча студентов с писателем Василием Авченко и лекция «Зачем читать жанровую литературу, когда есть серьезная?» от Яны Вагнер. Участников фестиваля в поселке Усть-Ордынский ждут лекции от приглашенных экспертов. Подробная программа представлена на сайте фестиваля.

Книжный фестиваль «КнигаМарт» проводится с 2019 года, ИНК традиционно выступает генеральным партнером. За шесть лет в мероприятиях офлайн- и онлайн-формата приняли участие более 70 тысяч человек.

ИНК на постоянной основе поддерживает мероприятия в сфере культуры на территориях присутствия. Компания выступает генеральным спонсором фестиваля «Звезды на Байкале», культурной акции «Северный десант», международного фестиваля «Байкальский талисман». Также в рамках соглашения с министерством культуры Иркутской области с 2024 г. ИНК оказывает поддержку в реализации значимых культурных проектов в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Киренском и Катангском районах.