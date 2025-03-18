«Серый» майнер крал электроэнергию у соседей по гаражному кооперативу в Ангарске

Инспекторов заинтересовал промышленный вентилятор в одном из боксов.

Незаконную майнинговую ферму выявили в Ангарске инспектор «Иркутскэнергосбыта» и председатель одного из гаражных кооперативов города. При осмотре помещений в одном из боксов был обнаружен промышленный вентилятор, который в 99% случаев является спутником майнинга. А в соседнем гараже был отчетливо слышен звук, которым обычно отличается работа криптооборудования. Подозрения подтвердились после замеров мощности – показатели энергопотребления подозрительных гаражей превышены в четыре раза по сравнению с другими боксами этого кооператива.

В моменте первый гараж потреблял 3,565 кВт, а второй – 4,527 кВт, что в 3-4 раза выше нагрузки, потребляемой другими гаражными боксами, которые используются по прямому назначению.

Съемка тепловизионным оборудованием зафиксировала температуру +25°С на наружной стене. Так бывает, когда внутри бокса работает спецтехника, от которой достаточно сильно прогреваются даже стены в помещении. Энергетики предложили владельцу гаражей отключить оборудование и перевезти его на специализированные площадки. Но урегулировать вопрос мирным путем не удалось, поэтому «Иркутскэнергосбыт» подал на предприимчивого ангарчанина в суд.

«Серые» майнеры активно перемещаются в гаражи, ведь кооперативы платят за электроэнергию по такому же тарифу, как население, затеряться в паре-тройке сотен гаражей проще, а большой расход, на радость майнеру, в конечном итоге распределится на весь кооператив. Для работы специальной техники требуется круглосуточное подключение к электросетям, но сети ГСК не предназначены для постоянной высокой нагрузки, которую дают асики. В результате перегрузка приводит к скачкам напряжения и аварийным отключениям. В некоторых случаях происходят также короткие замыкания и пожары.

В борьбе с гаражным майнингом энергетики применяют широкий спектр специализированных средств и современных технологий для обнаружения работающих криптомашинок.

В ход идут приборы для замера мощности, пирометр, акустические датчики, тепловизионное оборудование и другие высокотехнологичные устройства. Применяются специализированные программы для анализа данных, которые помогают отслеживать аномалии в потреблении электроэнергии. В случае неэффективности мирных решений энергетики обращаются в суд.

За последние 5 лет «Иркутскэнергосбыт» направил в суды 2 147 исков в отношении «серых» майнеров. По 1 364 из них суд уже признал правоту энергетиков, обязав недобросовестных криптопредпринимателей возместить почти 660 млн рублей. Еще более 400 исков находятся на рассмотрении.

Напомним, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, должны быть зарегистрированы в специальном реестре Федеральной налоговой службы. С 1 ноября 2024 года это обязательное условие для получения права на ведение майнинговой деятельности. К контролю за исполнением законодательства привлечены правоохранительные органы.