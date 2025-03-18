Semafor: США готовы признать Крым российским в рамках мирного урегулирования

Издание Semafor сообщает, что американская администрация рассматривает возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине. Также США могут обратиться к ООН с просьбой поступить аналогичным образом, передаёт РБК.

Крым стал частью России после референдума в 2014 году, и президент Владимир Путин заявил, что вопрос его территориальной принадлежности закрыт. По его словам, жители республики и Севастополя сделали однозначный выбор — быть с Россией навсегда. Он отметил, что признание Крыма и новых регионов на международном уровне является одним из условий для начала мирных переговоров.

18 марта запланированы телефонные переговоры между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп сообщил, что стороны уже обсудили «раздел определенных активов», что, по данным Reuters, касается территориального вопроса и контроля над электростанциями.