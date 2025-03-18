Эксперты против введения платы за самозапрет кредитов: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: казахстанские компании попали под санкции из-за связей с Россией, Трамп уверен в согласии РФ на перемирие, эксперты выступили против введения платы за самозапрет кредитов, а чартеры из Иркутска снова полетели во Вьетнам. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Казахстан под санкциями

Банки Казахстана стали с осторожностью обслуживать торговые операции с РФ: все дело в санкциях США, Европейского союза, Великобритании, Японии, под которые уже успели попасть более 20 компаний страны. Как следствие – замечено существенное снижение поставок продукции на фоне боязни финансовых организаций попасть под вторичные санкции.

Уверенность в мире

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится на 30-дневное перемирие. Данные вопрос американский лидер намерен обсудить во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 18 марта. Также Трамп выразил уверенность, что мирового соглашения хочет и Украина.

Платы преждевременны

Эксперты оценили предложенную ранее идею о введении платы за самозапрет кредитов: они уверены, что такие меры пока вводить преждевременно, поскольку механизм начал работать совсем недавно. В настоящее время, по словам специалистов, главное дать людям возможность защититься от мошенников. На сегодняшний день ею воспользовались уже несколько миллионов человек. При этом специалисты опасаются, что механизм может быть использован для неуплаты долгов.

Чартеры во Вьетнам

Первый после пандемии чартерный рейс из Иркутска отправился во Вьетнам. Самолет приземлился в Нячанге. Изменения коснулись не только столицы Приангарья, но и Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока, Барнаула, Красноярска, Новосибирска, Томска, Новокузнецка и Благовещенска. Предполагается, что полеты будут регулярными.

Разрушение льда

Лед в Иркутской области, который притягивает туристов со всего мира, начал разрушаться: такие явления отмечаются на Ангаре, других реках и, конечно, на Байкале: становые трещины до трех метров и многочисленные разломы видны в районе Большого Голоустного и Кругобайкальской железной дороги. Выход и выезд на поверхность водоема вне переправ сейчас является особо опасным.