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Посуточная аренда в Иркутске в 3,2 раза дороже долгосрочной

Эксперты «Циан.Аналитики» выяснили, что в среднем в марте 2025 года месячная аренда сопоставима с 9 днями посуточной. За основу расчетов взяты цены аренды однокомнатных квартир.

Полная загрузка при посуточной аренде приносит в 3,5 раза больше дохода, чем долгосрочная. В Москве разница составляет 2,2 раза, в Санкт-Петербурге – 3 раза, а в курортных городах – более 4 раз. Однако 100% загрузка посуточно практически недостижима, а высокие расходы на уборку и ремонт снижают прибыль.

«Посуточная аренда – это не получение пассивного дохода, как в случае с долгосрочной, а отдельный бизнес, которому нужно уделять много внимания, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан.Аналитики». – Не все собственники могут сдавать квартиру посуточно и по другой веской причине. Если для долгосрочной аренды подходит почти любая квартира, то рынок посуточной аренды предъявляет больше требований к местоположению и состоянию помещения».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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