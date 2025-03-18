Зачем Путин разрешил иностранным инвесторам продать российские активы?

Владимир Путин 17 марта разрешил нескольким иностранным инвесткомпаниям из США и Великобритании выйти из российских активов без дополнительных разрешений. Согласно распоряжению президента, американский хедж-фонд 683 Capital Partners может приобретать ценные бумаги неназванных российских акционерных обществ, принадлежащих иностранцам. Две российские компании, «Специализированное финансовое общество «Цефей-2» и «Современные фонды недвижимости», получили разрешение на сделки с активами 683 Capital Partners.

Участники рынка пока не могут однозначно интерпретировать новое распоряжение президента, сообщают "Ведомости".

Оно принято накануне телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом, запланированного на 18 марта. Возможно, это распоряжение является частью договоренности, предположил аналитик «Цифра брокера» Иван Ефанов.

Кузьмин из Pen & Paper считает, что 683 Capital Partners может выступить организатором и выкупить разрозненные пакеты ценных бумаг у нескольких иностранных институциональных инвесторов, чтобы затем перепродать их российским лицам. Возможность такой продажи указана в распоряжении президента, которое разрешает «Цефей-2» и «Современным фондам недвижимости» совершать сделки с приобретенными фондом бумагами, хотя не уточняет, какие именно сделки разрешены.

Ольга Сорокина, управляющий партнер юрфирмы «О2 консалтинг», считает, что выкуп бумаг 683 Capital Partners и их последующая передача в российские структуры может означать попытку консолидации и контролируемого перераспределения внутри российской финансовой системы. Продажа активов иностранному покупателю может упростить этот процесс, переведя структуру сделки и расчеты в иностранный периметр.

Глеб Бойко, юрист АБ NSP, предполагает, что сделка похожа на реструктуризацию заблокированных активов нерезидентов: сначала ценные бумаги будут проданы недружественным иностранным компаниям, а затем переданы в ЗПИФ. Российская УК сможет использовать эти бумаги, но недружественные инвесторы не будут получать доходы по ним до отмены контрсанкционного законодательства.

Дмитрий Леснов, заместитель генерального директора «Финама», считает, что распоряжение президента может быть частью обмена заблокированных иностранных ценных бумаг россиян за рубежом на те, что заморожены в России. Андрей Рябинин из Delcredere допускает, что это может быть обмен российских бумаг на активы россиян, заблокированные в иностранных юрисдикциях, что может стать прецедентом для рынка и позитивным сигналом для инвесторов.