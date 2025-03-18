Иркутская компания «СтройПроектСервис» стала официальным дилером техники SANY в России

Как рассказал нашему изданию заместитель руководителя предприятия Геннадий Войшев, такой статус даёт право продавать весь модельный ряд подъёмников SANY, заниматься поставками запасных частей и сервисным обслуживанием, а также предоставлять официальную сервисную гарантию на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

– Компания SANY давно присутствует на российском рынке, ее продукция пользуется большим спросом. В первую очередь востребована дорожно-строительная техника – экскаваторы, самосвалы, катки, грейдеры. Есть спрос и на подъёмные механизмы – колёсные и гусеничные автокраны различного рода, а также буровые механизмы.

Геннадий Войшев. Фото предоставлено компанией.

По словам Геннадия Войшева, решение стать официальным дилером SANY в компании приняли после того, как из России ушла часть зарубежных производителей спецтехники:

– Мы долго обдумывали, какой марке спецтехники отдать предпочтение и использовать в работе и сделали выбор в пользу компании SANY, так как в нашем автопарке уже было достаточное количество техники этого бренда, и она прекрасно зарекомендовала себя в самых сложных и суровых условиях работы.

Кроме этого, руководство «СтройПроектСервиса» предложило компании SANY стать дилером их продукции на территории Российской Федерации, реализовав несколько проектов по продаже техники. Начать решили с нового для себя направления – самоходных подъемников SANY, представленных в трёх типах: коленчатые, телескопические и ножничные. Они предназначены для работы на высоте в труднодоступных местах и применяются в складской логистике, промышленном производстве, строительстве, коммунальном хозяйстве, отделочных работах.

Фото предоставлено компанией.

Среди преимуществ подъёмников SANY Геннадий Войшев также отметил экономичное использование энергии, высокую маневренность и многофункциональность, плавное и точное перемещение. Удобное расположение пульта управления в кабине и простое управление с помощью рычагов позволяет эксплуатировать технику без специального образования.

– Высокое качество этой спецтехники мы подтвердили на личном опыте и готовы рекомендовать её своим заказчикам. Более того, наш стратегический план – расширить в дальнейшем спектр продаваемой продукции и реализовывать в России другую технику бренда SANY.

В настоящее время, чтобы представлять компанию в РФ, «СтройПроектСервис» уже выполнил ряд необходимых требований. В частности на предприятии провели обучение сервисных специалистов, закупили запасные части и подготовили маркетинговый план по реализации этого проекта.



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