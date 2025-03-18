Чартеры из Иркутска во Вьетнам полетели впервые с начала пандемии

Первый с начала пандемии чартерный рейс авиакомпании AZUR air в город Нячанг Вьетнама отправился накануне из Иркутска, информирует пресс-служба перевозчика.

Самолет вылетел с загрузкой 97,8%, что подтверждает высокий спрос на этом направлении. Пассажиров возят на самолетах Boeing 757-200, рассчитанных на 235 или 238 кресел в салоне экономического класса.

Кроме того, полеты возобновлены и из ряда других городов – Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Томска и Хабаровска.

Вылеты планируются с частотой один раз в 13 дней.