Новости

Новый экономический план КНР: акцент на внутреннем потреблении

Читайте также:

Китай взял 5%: Власти КНР намерены удержать темпы роста, несмотря на сложности в экономике
6 марта 2025
Китай ответил США новыми пошлинами и санкциями
4 марта 2025

Коммунистическая партия Китая и Государственный совет КНР представили «специальный план» по стимулированию потребительского спроса внутри страны.

В опубликованном документе изложены ключевые цели, включая рост доходов населения, улучшение условий для пожилых людей и семей с детьми, поддержку внутреннего и международного туризма, развитие электронной коммерции и внедрение новых технологий для повышения потребительской активности.

Тем не менее, конкретные меры по достижению поставленных целей остаются неясными — ожидается, что региональные власти разработают соответствующие стратегии на основе центральных рекомендаций. Данный план основан на выступлении премьер-министра Ли Цяна, который подчеркнул важность внутренней экономической стабильности в условиях усложняющейся международной обстановки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Китай, последние новости":
Все материалы сюжета (113)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Туризм в России на подъёме: более 120 миллионов поездок в 2024 году
Рекордный поток туристов на Байкале: МЧС усиливает меры безопасности
Елена Летучая: зимний Байкал в моем сердце
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес