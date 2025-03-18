Новый экономический план КНР: акцент на внутреннем потреблении

Коммунистическая партия Китая и Государственный совет КНР представили «специальный план» по стимулированию потребительского спроса внутри страны.

В опубликованном документе изложены ключевые цели, включая рост доходов населения, улучшение условий для пожилых людей и семей с детьми, поддержку внутреннего и международного туризма, развитие электронной коммерции и внедрение новых технологий для повышения потребительской активности.

Тем не менее, конкретные меры по достижению поставленных целей остаются неясными — ожидается, что региональные власти разработают соответствующие стратегии на основе центральных рекомендаций. Данный план основан на выступлении премьер-министра Ли Цяна, который подчеркнул важность внутренней экономической стабильности в условиях усложняющейся международной обстановки.