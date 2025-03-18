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Иркутский авиазавод намерен увеличить темпы сборки МС-21 до 36 экземпляров в год

Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Яковлев» – ждут изменения: проект технического перевооружения предприятия хотят включить в Реестр инвестиционных проектов города, рассказал мэр Руслан Болотов.

В рамках реализации программы планируется до 2030 года достичь основной цели – освоения серийного производства пассажирского самолета МС-21 с выходом на темпы сборки 36 экземпляров в год. Ожидается проведение капремонта и модернизации военной авиационной техники в установленные сроки и требуемого качества.

Кроме того, предполагается капитальное строительство новых и реконструкция имеющихся производственных помещений, участков, корпусов, организация дополнительных складских площадей и техническое переоснащение завода.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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