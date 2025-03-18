Вокзалы и пассажирские платформы отремонтируют в Иркутской области в 2025 году

Текущие и капитальные ремонты проведут на вокзалах Иркутской области в 2025 году. Работы состоятся сразу на нескольких объектах, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В частности, капитально обновят здание железнодорожного вокзала на станции Гончарово в Иркутской области. Ремонтные работы затронут кассовые залы и залы ожидания, комнаты отдыха, фасады зданий, кровлю, а также позволят заменить коммуникационные системы. В порядок приведут и посадочные платформы.

В рамках текущего ремонта приведут в нормативное состояние пассажирские платформы на вокзалах Ангарска и на станции Коршуниха-Ангарская в Усть-Илимске, тоннели вокзалов Ангарска и Черемхово, а также платформы на станциях Братск-1, Речушка, Новочунка, Замзор, Каменск и Елань.