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Независимые НПЗ работают на грани рентабельности

На их долю приходится 14% рынка нефтепереработки. Об этом пишет газета «Известия».

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Экспертный совет комитета Госдумы по энергетике в марте обсудит поддержку нефтепереработчиков. Как сообщил зампред комитета Юрий Станкевич, поводом стали жалобы представителей отрасли на экономические трудности, включая ограничения экспорта, сложности с ценообразованием, рост ключевой ставки и удорожание логистики.

– Мы сталкиваемся с рядом серьезных проблем, включая ограничения экспорта, сложности внутреннего ценообразования на нашу продукцию, высокую ключевую ставку и рост стоимости логистики. Все эти факторы негативно сказываются на нашей рентабельности и заставляют нас пересматривать стратегии работы, – рассказал представитель одного из мини-НПЗ.

Владельцы независимых НПЗ отмечают, что вынуждены покупать нефть по высоким котировкам Argus, а продавать продукцию по заниженным ценам на внутреннем рынке.

– К примеру, мы покупаем нефть по 45 рублей за литр, а продаем прямогонный бензин по 36 рублей дочерним предприятиям СИБУРа, – отметил собеседник.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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