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Дайверы установили сразу два рекорда при погружении под лед Байкала

В поселке Листвянка Иркутской области открылся фестиваль фридайвинга «Под лёд Байкала». В его рамках проходят соревнования, участникам которых удалось установить два рекорда, сообщает пресс-служба правительства региона.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Россиянка Ольга Маркина побила свой собственный рекорд Гиннесса, установленный в 2021 году, нырнув на глубину 71 метр с задержкой дыхания в дисциплине CWT (в моноласте). Спортсменка из Хорватии Санда Делия в дисциплине FIM (по тросу на руках, без ласт) нырнула на глубину 55 метров – это на 15 метров больше предыдущего рекорда, установленного в 2024 году.

Сегодня установить рекорд в ледяной воде без гидрокостюма попробует Екатерина Некрасова. Все остальные участники будут нырять в длину с задержкой дыхания подо льдом.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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