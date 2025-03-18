Выдачи кредитных карт сократились вдвое в феврале 2025

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) сообщает, что количество выдач кредитных карт за год сократилось вдвое. В феврале 2025 года банки выдали россиянам 1,15 млн кредитных карт с общим лимитом 141,64 млрд рублей. Это на 50% меньше, чем в феврале 2024 года, когда было выдано 2,32 млн карт на сумму 230,70 млрд рублей. Общий объем одобренных лимитов также сократился на 39%. Средний лимит по карте увеличился на 24%: с 100 тыс. рублей в феврале 2024 года до 123 тыс. рублей в феврале 2025 года.

Если сравнивать с январем 2025 года, то количество выдач кредитных карт в феврале сократилось на 6%, а общий лимит вырос на 1%.

В пятерку регионов с наибольшими объемами лимитов кредитных карт в феврале вошли: Москва (81,58 тыс. карт на 13,35 млрд рублей), Московская область (64,82 тыс. карт на 9,65 млрд рублей), Санкт-Петербург (46,30 тыс. карт на 6,54 млрд рублей), Краснодарский край (48,06 тыс. карт на 5,94 млрд рублей) и Татарстан (34,11 тыс. карт на 4,12 млрд рублей).

В Иркутской области в феврале было выдано 17,8 тыс. кредитных карт с лимитом 2,21 млрд рублей. Это на 13% меньше, чем в январе 2025 года, когда было выдано 20,42 тыс. карт с лимитом 2,24 млрд рублей.