Рубль и доллар: аналитики предупреждают о новых минимумах

Рубль провел ударную сессию в понедельник, когда 17 марта биржевой юань показал рекордное падение с 18 июня 2024 года, тогда обвал составил 4,1%, а вчера пара CNY/RUB рухнула на 3,8%. Если сравнивать с прошлогодними паттернами, рубль может быть близок к развороту, предупреждают аналитики БКС Мир инвестиций, но перед отскоком возможны новые минимумы. Поддержка просматривается в области 10,8, но учитывая высокую волатильность, нельзя исключать временного провала.

На внебиржевом рынке также наблюдаются минимумы — по данным ЦБ на 18 марта, доллар стоит 84,3 (-1,5%), евро упал на 3% до 90,8. Технически доллар и евро могут еще снизиться. Следующая поддержка для USD/RUB находится ниже 83, а евро может опуститься под круглые уровни.

«Важно: 20 марта состоится экспирация срочных контрактов, и в ближайшие дни волатильность наверняка возрастет. В моменте фьючерс на 1000 долларов США (SiH5) был ниже 82 300, а производная на евро (EuH5) — под 89 600. Это тоже можно взять в качестве ориентиров для рынка спот», — поясняют эксперты БКС.

Причины падения иностранных валют — курсы уже на 25% ниже уровней января — включают высокий экспорт, низкий импорт, снижение геополитической риск-премии и увеличенные объемы продажи валюты по бюджетному правилу.

«Сейчас накопленный позитив в курсе рубля в основном уже реализовался, — считают аналитики БКС. — Весной экспорт будет снижаться, а импорт — расти. Технически пары сильно перепроданы, отскок будет сильный, но позже, и вопрос с какого уровня — примерные ориентиры обозначены. Более того, фактор грядущего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ вскоре будет играть уже против нацвалюты».