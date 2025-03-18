Турист поскользнулся и упал с 30-метрового скальника Витязь в Иркутской области

Трагедия произошла на Олхинском плато в Иркутской области. Во время прогулки по скальнику Витязь турист сорвался с 30-метровой высоты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Двое парней и девушка, прогуливаясь по скальнику Витязь, делали фотографии. В какой-то момент 21-летний молодой человек решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но не учел, что поверхность скользкая, и слетел с 30-метровой высоты», – пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что прогулки по обледенелым скальникам являются опасными. Они требуют специальных снаряжения, экипировки, а также физической подготовки.