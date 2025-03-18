Здание фитнес-клуба World Class загорелось в Иркутске: эвакуированы 290 человек

В Иркутске произошел пожар в административном здании. Из-за происшествия люди были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился в микрорайоне Университетский в здании фитнес-клуба World. Кроме того, по данным 2ГИС, тут располагаются центры лабораторной диагностики, аптека, пиццерия, детский клуб. Огонь охватил пять квадратных метров площади строения.

С пламенем удалось оперативно справиться: его потушили семь специалистов и две единицы техники. Причина случившегося устанавливается.