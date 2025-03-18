Наши русских просто так не возьмёшь: 7% россиян проверяют самозапрет на кредиты

7% россиян, установивших самозапрет, пытаются оформить займы, чтобы «проверить систему».

Две недели назад вступил в силу закон о самозапрете, позволяющий гражданам устанавливать ограничение на получение потребительских кредитов или займов. Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» выяснили, как россияне относятся к этому нововведению и планируют ли его использовать в будущем.

Оказалось, что 59% опрошенных уже установили самозапрет или собираются сделать это в ближайшие две недели. Однако 22% респондентов не видят смысла в таких мерах, а 19% считают, что их плохая кредитная история делает самозапрет неактуальным, так как мошенники и так не смогут оформить кредит.

Интересно, что 21% граждан, оформивших самозапрет, планируют его снять. Из них 74% были удивлены тем, что ограничение распространяется и на кредитные карты, которые они собирались оформить. Еще 14% планируют отказаться от ограничений в ближайшие полгода из-за планируемых крупных покупок в кредит. Оставшиеся 12% установили самозапрет из любопытства, но не собираются ограничивать себя в кредитных продуктах, когда они понадобятся.

Примечательно, что 7% опрошенных, установивших самозапрет, пытались оформить кредит или заем после введения ограничений на Госуслугах, чтобы проверить, насколько система защищает их данные. Чаще всего такую проверку проводили жители городов-миллионников в возрасте от 30 до 45 лет, работающие в финансовой сфере и образовании.

Интересно также, что 12% установивших самозапрет боятся не мошенников, а родственников, которые ранее оформляли кредиты на их имя без ведома.