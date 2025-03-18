До 180 тыс. рублей могут зарабатывать в Иркутске водители категории С

Работа связана с перевозкой грузов по станциям ВСЖД. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Водители категории С в Иркутске могут зарабатывать до 180 тыс. руб. в месяц. Второе место занял менеджер выездного сервиса с зарплатой от 104 100 тыс. руб., третье – инженер в IT-компании с окладом от 100 тыс. руб.

Работа связана с перевозкой грузов по станциям ВСЖД, контроль за ТС и соблюдение ПДД. Требуется опыт от года и действующие права категории C. Официальное трудоустройство, возможности для профессионального роста.

Среди других высокооплачиваемых вакансий отмечены стоматолог-терапевт, детский стоматолог и инженер-технолог по водоотведению с зарплатой от 100 тыс. руб.