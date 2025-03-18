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1,24 млн потребкредитов выдано в феврале 2025 года

Сокращение выдачи потребительских кредитов возобновилось. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

Выдача потребительских кредитов в феврале 2025 составила 1,24 млн единиц, снизившись на 4,6% по сравнению с январем (1,30 млн). Это возобновило падение после роста в январе. По сравнению с февралем 2024 года спад составил 49,9%.

Лидеры по выдаче – Москва (83,4 тыс.), Московская обл. (71,8 тыс.) и Краснодарский край (51,9 тыс.).

Наибольший спад в Воронежской (-7,6%), Волгоградской (-7,4%) и Белгородской (-7,3%) областях.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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