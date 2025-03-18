Жители Иркутской области активно бронируют туры в Таиланд

Существенное укрепление рубля (почти 15% с начала года по данным cbr.ru) привело к резкому росту спроса на отдых за границей. Во второй половине февраля вырос не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров — на 26% в сравнении с показателями за 1-12 февраля. Увеличилась и глубина продаж — сейчас россияне бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и эксперты сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных.

Традиционно с января по апрель пользователи потребляют равное количество трафика в каждый из месяцев, когда просматривают сайты туроператоров и агрегаторов путешествий.

Однако, во второй половине февраля это значение увеличилось на 35%. Выросло и количество бронирований туров — больше, чем на четверть относительно начала месяца и почти на 50%, относительно аналогичного периода 2024 года. Интерес пользователей сохранился и в начале весны: количество бронирований за первые 10 дней марта выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что первый пик продаж в феврале пришелся на 14 число, что можно объяснить не только Днем всех влюбленных, но и дневным снижением курса доллара почти на 5%.

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой», — рассказала Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».

Аналитики отмечают, что в Сибири во второй половине февраля общий трафик на сайты туроператоров и агрегаторов путешествий увеличился более чем на 23%. Жители Приангарья планировали свой отдых менее активно – трафик вырос на 20%, а основным направлением отдыха для иркутян стал Таиланд.

Больше всего во второй половине февраля, относительно аналогичного периода 2024 года, вырос спрос у россиян на отдых в Китае (в 4,7 раза) и Вьетнаме (в 7 раз). Однако доля этих стран в общем объеме продаж все еще незначительна — по 2%. Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68%, Турцию — на 54%, Мальдивы — на 49%, относительно показателей февраля 2024 года. При этом доля стран от общего числа бронирований составила 22% для Египта, 21% для Турции, 13% для Таиланда, 10% для ОАЭ. Годом ранее Турция возглавляла этот рейтинг, опережая Египет всего на 0,5%.

Чаще всего выбором страны для поездки озадачены женщины, они составили 55% аудитории. Примечательно и то, что в среднем они расходуют в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активно планируют отдых люди в возрасте 35 – 44 года, на их долю пришлось порядка 40% трафика.

Аналитики отмечают, что в 2025 году сменился и рейтинг регионов с точки зрения расхода трафика. К примеру, годом ранее жители Ингушетии интересовались путешествиями так часто, что Республика занимала четвертое место, а в этом году не попала в топ-5, а Самарская область, наоборот, в этом году переместилась с седьмого места на пятое, сразу после Ростовской области. Первые три места остались без изменений: Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Исходя из данных о совершенных бронированиях летать на отдых, россияне будут из аэропортов Москвы (43.4%), Санкт-Петербурга (9.4%), Екатеринбурга (5.8%), Казани (2.7%) и Самары (2%).