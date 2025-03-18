Россельхозбанк запускает новый сезон программы для победителей олимпиад

Россельхозбанк открывает прием заявок во второй сезон мотивационной программы «Навстречу агротеху». Участие в ней могут принять школьники из 9-11 классов. Победители смогут получить дополнительную ежемесячную стипендию при поступлении в агровуз.

«Н австречу агротеху » помогает в обучении и карьерном развитии будущих специалистов в одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики – агробиотехнологии. Программа предоставляет участникам возможность изучить новейшие тренды в агросфере и открыть для себя перспективы развития в этой отрасли.

В рамках программы талантливые школьники смогут получить дополнительную ежемесячную стипендию 15 000 рублей при поступлении в агровуз-партнер Россельхозбанка, а также ценные призы и оплачиваемые стажировки в агрохолдингах.

Присоединиться к программе смогут участники четырех олимпиадных треков:

Агрономические науки – Научно-технический конкурс РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева «Старт в науку» и Олимпиада школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; Робототехника в АПК – Всероссийский конкурс юных аграриев имени К.А. Тимирязева; Генетика – Всероссийская олимпиада по агрогенетике «Иннагрика»; Искусственный интеллект в АПК, агротех и финтех – школьный акселератор «Стартап за партой» и хакатон AgroCode Hack.

В новом сезоне программу поддержат ведущие агрохолдинги России, такие как «Дары Малиновки», «ЭКО-культура», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и другие. Эти компании предоставят победителям дополнительные стипендии и возможности для карьерного роста, и развития.

«Программа «Навстречу агротеху» – это инвестиция в будущее АПК, способствующая привлечению молодых, энергичных и высококвалифицированных специалистов в отрасль. В прошлом сезоне в программе приняло участие более 25 тыс. школьников из 50 регионов России. 76 участников стали победителями, заняв призовые места в пяти авторитетных олимпиадах и конкурсах в области агропромышленного комплекса. Это бесценный опыт, который поможет им не только закрепить теоретические знания на практике, но и совершить первые карьерные шаги в крупнейших агрохолдингах», – рассказала заместитель Председателя Правления РСХБ Елена Батурова.

«Школьники, увлекающиеся естественными науками, в скором времени будут развивать сельское хозяйство страны. Участие в проектах по аграрной тематике помогает им познакомиться с агробиотехом и увидеть перспективы работы в АПК, а отрасль получает будущих высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих продовольственную безопасность государства. Замечательно, что, осваивая перспективные профессии агротеха, ребята могут рассчитывать на постоянную финансовую поддержку от Россельхозбанка в течение всего периода обучения», – отметил Владимир Авдеенко, заместитель исполнительного директора – директор по агробиотехнологиям компании «Иннопрактика».

Заявки на участие в программе принимаются на сайте.