Россельхозбанк использует ИИ для продвижения фермерской продукции в мобильном приложении

Россельхозбанк запускает инновационный проект по использованию искусственного интеллекта для комплексного продвижения фермерской продукции в мобильном приложении. Технология позволяет автоматически создавать персонализированный контент, включая тексты на языках народов России и уникальные иллюстрации, учитывая культурные особенности различных регионов страны.

Предпосылками для запуска проекта стала необходимость эффективного продвижения фермерской продукции в мобильном приложении. Ключевая задача проекта – комплексная автоматизация процессов создания и распространения контента в мобильном приложении для помощи фермерам.

Система анализирует данные о фермерах и их продукции из базы Россельхозбанка для создания персонализированного контента. Технология учитывает особенности мобильного формата при генерации материалов, что обеспечивает максимальную эффективность продвижения.

Искусственный интеллект обеспечивает автоматическую генерацию уникальных иллюстраций с учетом местных культурных традиций, а также формирование персонализированных описаний товаров и рекламных материалов. Технология также позволяет адаптировать контент под различные форматы продвижения в приложении и проводить автоматический анализ эффективности созданных материалов.

Одной из особенностей проекта стало создание контента для представителей более чем 20 национальностей, проживающих в России. Наиболее распространенными являются татарский язык с 5,5 миллиона носителей, а также башкирский и чеченский – каждым владеют по 1,4 миллиона человек. Чувашский используют 1,1 миллиона граждан. Также широко распространены аварский, даргинский, осетинский, якутский, бурятский и тувинский языки. При этом фермеры часто ограничены в ресурсах для создания качественного мультиязычного контента, что существенно снижает их возможности по продвижению продукции среди национальных аудиторий. ИИ помогает ответить на этот вызов. Первые результаты применения технологии демонстрируют значительное увеличение охвата аудитории и рост продаж в регионах с высокой долей носителей национальных языков.

«Разработанное решение использует новейшие достижения в области искусственного интеллекта для создания эффективной системы продвижения фермерской продукции в цифровой среде. Технология не только автоматически создает качественный контент на национальных языках, но и адаптирует его с учетом культурных особенностей каждого региона. Особенно важно, что система генерирует весь комплекс необходимых материалов – от описаний товаров до рекламных баннеров, учитывая локальную специфику и предпочтения пользователей. Это дает фермерам возможность существенно сократить затраты на продвижение, при этом получая доступ к широкой аудитории через современные цифровые каналы», – комментирует Елена Батурова, заместитель председателя Правления Россельхозбанка.