Смогут ли власти предотвратить переохлаждение экономики?

Президент Владимир Путин заявил о необходимости избежать чрезмерного охлаждения экономики, хотя признает, что некоторое охлаждение неизбежно, сообщают РИА Новости.

«Действовать нужно очень аккуратно. Охлаждение неизбежно, это понятно. Правительство и Центральный банк об этом говорили и договорились, но важно, чтобы все было реализовано правильно, без излишнего охлаждения, как в криокамере», — отметил Путин.

Министр экономического развития Максим Решетников в начале марта заявил, что опережающие экономические показатели указывают на начало замедления национальной экономики.

«Экономика продолжала расти в прошлом году, но сейчас мы видим признаки замедления, особенно заметные в опережающих индикаторах», — подчеркнул Решетников.

Он также отметил, что рост перестал быть фронтальным. «Наблюдается замедление в некоторых отраслях, сокращение объема заказов у бизнеса и ужесточение денежно-кредитной политики», — добавил министр.

Решетников сообщил, что правительство сосредоточено на поддержании макроэкономической стабильности, балансируя между контролем инфляции и поддержкой экономического роста.

В ноябре 2024 года экономисты ЦМАКП предупреждали, что действия ЦБ могут привести к стагфляции — одновременной стагнации и высокой инфляции.

Эксперты ЦМАКП прогнозируют сценарий «шока со спадом производства» с высоким риском корпоративных банкротств и неплатежей. Они считают, что обуздать инфляцию повышением ставки в полной мере не удастся из-за роста «квазипроцентных платежей» и конъюнктурных факторов.

«Денежно-кредитная политика ограниченно эффективна в снижении инфляции, но несет высокие риски рецессии и разбалансировки в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными проектами, таких как машиностроение», – резюмируют в ЦМАКП.