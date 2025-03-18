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Россия откроет двери для Запада, но с оговорками

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать механизм возврата западных компаний в страну, гарантирующий соблюдение ими всех обязательств. Это заявление прозвучало на съезде РСПП, пишет издание "Ведомости".

Глава государства подчеркнул, что компании, продавшие свои активы с большой скидкой, не смогут вернуться и купить их обратно по той же низкой цене.

— Такого не должно быть, — акцентировал внимание Путин.

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При этом президент указал, что возврат иностранных инвесторов возможен лишь при условии поддержки отечественных предприятий. Российский бизнес успешно адаптировался после ухода зарубежных конкурентов, вложив значительные ресурсы в развитие новых проектов. Учитывая разные стадии реализации этих планов, государство не вправе ставить под угрозу дальнейшее развитие отечественного предпринимательства.

— Еще раз повторю: никто никого не заставлял уходить, решения были приняты самостоятельно, — добавил Путин.

Президент также заметил, что, если освободившиеся рыночные ниши уже заняты новыми игроками, рассчитывать на особые привилегии бессмысленно. Все возможные риски следовало заранее учитывать, заключил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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