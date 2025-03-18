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Россия требует остановить поставки оружия на Украину

Россия потребовала остановить все поставки оружия на Украину в течение 30-дневного прекращения огня, предложенного Вашингтоном и Киевом после переговоров в Джидде, передает РБК со ссылкой на Bloomberg и «осведомленные источники».

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Как уточнили собеседники агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал это обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня. Минимальный план Москвы заключается в прекращении военной помощи хотя бы со стороны Вашингтона, сообщили два источника, «знакомые с мнением Кремля». Один из них отметил, что поставки оружия могут быть возобновлены после заключения мирного соглашения, в рамках которого Украина должна будет согласиться на ограничение своего военного потенциала.

ЕС сопротивляется этому требованию, так как блокировка военных поставок может привести к перевооружению России, в то время как Украине это будет запрещено, приводит Bloomberg слова высокопоставленного европейского чиновника.

США «фактически уже согласились» с Россией по вопросу территорий и отказу Украины от членства в НАТО, что усилило обеспокоенность в ЕС насчет «ослабления и уязвимости» Киева при любой мирной сделке, которую американский лидер Дональд Трамп заключит с Путиным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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