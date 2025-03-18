Укрепление рубля: когда ожидать разворот?

Укрепление рубля продолжается. 18 марта на Forex пара USD/RUB опускалась до 81,83 рубля, EUR/RUB — до 89,21, а CNY/RUB — до 11,31. Банк России в своем последнем отчете о финансовых рынках выделил несколько причин укрепления рубля:

1. Снижение геополитической напряженности. Улучшение настроений среди российских участников рынка и возросший интерес иностранных инвесторов к российским активам. Кабмин также фиксирует рост притока зарубежного капитала на внутренний рынок.

2. Вероятное сокращение импорта, связанное с сезонным характером первых месяцев года.

3. Увеличение объема чистых продаж валюты экспортерами — в феврале на 25% больше, чем в январе.

Эксперты БКС Мир инвестиций добавляют еще один фактор — укрепление рубля может быть связано с предстоящей экспирацией квартальных фьючерсов 20 марта.

Что дальше?

Геополитика будет продолжать оказывать важное влияние. Инвесторы ждут телефонных переговоров лидеров РФ и США, что создает неопределенность.

«Более ясная картина с экспирацией. Периоды экспирации фьючерсов часто знаменуют формирование минимума или максимума рынка. То же самое может происходить и сейчас — валютные пары могут быть вблизи потенциального дна», — поясняют аналитики БКС.

Они отмечают, что текущий курс рубля проблематичен для российского бюджета, который на 2025 год рассчитывался из цены Urals в $69,7 за баррель при средней стоимости доллара 96,5 руб.

Кроме того, фьючерсы на валютные пары выглядят перепроданными, что подтверждается техническими индикаторами даже на недельных графиках.

Ранее аналитики не исключали, что если диалог между США и Россией продолжится и в переговорах по Украине будет наблюдаться прогресс, рубль может укрепиться до 80 за доллар.