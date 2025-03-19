21-летнюю иркутянку отправили в колонию за обман пенсионеров на 1,8 млн рублей

В Иркутске осудили малолетнюю преступницу. Она была частью банды телефонных мошенников, исполняя роль их пособницы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным правоохранителей, 21-летняя девушка в период с марта по апрель 2024 года забрала у четырех пожилых горожан свыше 1,8 млн рублей. Деньги она перечисляла на счета преступников. На нелегальную подработку сибирячка устроилась через мессенджер – там ей пришло соответствующее предложение.

«Она осознавала, что является соучастницей мошеннической схемы «родственник попал в беду». Аферисты звонили жертвам под видом близких и сообщали о том, что родственники собеседников являются виновниками ДТП с пострадавшими. Во избежание привлечения близких к уголовной ответственности злоумышленники просили передать деньги курьеру», – пояснили в ведомстве.

При задержании девушка пояснила, что оставить преступную деятельность не могла – испугалась кураторов и боялась идти в полицию, надеясь «отработать две недели».

Мошенницу приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.