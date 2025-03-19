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Водителя Toyota Land Cruiser приговорили к 8,5 года колонии за смертельное ДТП в Братске

39-летнего жителя Братска приговорили к реальному сроку за смертельное ДТП. Подробности сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

Следствием установлено, что в ночью 30 апреля прошлого года обвиняемый ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado по трассе «Братская ГЭС», выехал на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате происшествия погибли 53-летний водитель и 64-летний пассажир легковушки, еще один пассажир Hyundai получил травмы. Процедура освидетельствования показала, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, которое почти в 5 раз превышало допустимую норму.

Учитывая изложенное, братчанина приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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