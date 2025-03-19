Большой Детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова проведут в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел личную встречу с народным артистом России Сергеем Безруковым. На ней обсудили возможность проведения в Приангарье Второго Большого Детского фестиваля «ЭХО БДФ – Приангарье», сообщает пресс-служба правительства региона.

«В 2027 году Иркутская область будет праздновать 90-летие со дня основания. Будем рады, если в программу праздничных мероприятий войдет, в том числе, проведение Большого Детского фестиваля. Нужно уже сейчас создать оргкомитет, рассмотреть, кто и какие именно мероприятия проведёт, на каких площадках», – сказал Игорь Кобзев.

Большой Детский фестиваль, который возглавляет Сергей Безруков, включает разные направления: театр, кино, анимацию, литературу. Событие впервые состоялось в Иркутской области в 2024 году. За семь дней на 11 площадках провели 76 мероприятий, в том числе показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов, встречи с детскими писателями, презентации современной детской литературы.

Кроме того, были организованы лаборатория для режиссеров и художников театров кукол, образовательная программа для профессионального сообщества, мастерские для воспитанников любительских театральных коллективов Приангарья. Пятеро воспитанников театральных творческих коллективов региона стали победителям направления «БДФ Мастерские» и смогли принять участие в VII Большом детском фестивале, который проходил осенью 2024 года в Москве.

Также Игорь Кобзев и Сергей Безруков обсудили проведение Дней Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова в Иркутске с 24 по 26 марта 2025 года в рамках Дня иркутского кино. Во время них состоится выступление студентов актерского факультета руководителя мастерской Сергея Безрукова, профессора кафедры актерского мастерства ВГИКа. Артисты представят вокально-прозаическую композицию «Живи и помни» по произведению Валентина Распутина. Показ проведут на сцене Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова.