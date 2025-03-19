Загрязнение воздуха обнаружили в Иркутске и Ангарске

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора в течение 2 месяцев проверяли воздух в Иркутской области. В двух исследуемых городах были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В Иркутске превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации зарегистрировано по бенз(а)пирену – в 7 пробах из 8 – и взвешенным веществам – в 3 пробах из 8. Превышение ПДК максимально разовой зарегистрировано по этилбензолу – в 5 пробах из 32 – и диметилбензолу – в 1 пробе из 32», – говорится в сообщении.

На территории Ангарска превышение среднесуточной ПДК зарегистрировано по формальдегиду – в 1 пробе из 8. На территории городов Зима, Усолье-Сибирского, Свирск, Черемхово, Шелехов превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.

Аналогичные проверочные мероприятия будут продолжены.