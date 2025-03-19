Потепление до +14 градусов ожидается в Иркутской области

В Иркутской области уже в ближайшие сутки потеплеет: синоптики прогнозируют повышение температуры до +14 градусов, следует из данных регионального Гидрометцентра.

По Приангарью ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью составит -5,-10°, при увеличении облачности – 0,+5°, днём прогнозируются показатели +4,+9°, местами до +14°.

Аналогичные температуры и явления ждут иркутян: переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью переменный 1−6 м/с, днем западный и северо-западный 3−8 м/с, температура ночью составит -5,-7°, днём – около +7,+9°.