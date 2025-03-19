Путин и Трамп договорились о 30-дневном перемирии

Вашингтон и Москва договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, обмене пленными и нормализации отношений — как в вопросе украинского урегулирования, так и в других регионах мира. Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщается в заявлении Кремля. Лидеры выразили обоюдное стремление к нормализации отношений, передаёт РБК.

По итогам разговора Путин поддержал предложение Трампа о временном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующие указания военным, сообщает Кремль.

Еще одним результатом переговоров стало соглашение об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле «175 на 175».

Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.

В разговоре лидеры также обсудили судьбу украинских подразделений в Курской области. «В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться гуманитарными принципами и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и международным нормам», — говорится в заявлении.

Для урегулирования конфликта на Украине стороны создадут экспертные группы.

Путин и Трамп также обсудили взаимодействие двух стран в других регионах, включая Ближний Восток и регион Красного моря, где США проводят военную операцию против хуситов. «Будут предприняты совместные усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению российско-американских отношений», — сообщили в Кремле.

«Подтвердив приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке путей урегулирования, которые должны быть комплексными, устойчивыми и долгосрочными. И, конечно, учитывать необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности», — резюмировали в Кремле.