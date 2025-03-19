Трамп опровергает: Путин не требовал прекращения помощи Украине

Трамп опроверг информацию о требовании Путина прекратить помощь Украине.

Президент России Владимир Путин во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом не выдвигал требования о немедленном прекращении помощи Украине. Об этом заявил президент США в интервью Fox News, сообщает РБК.

«Мы не обсуждали помощь вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь не была темой обсуждения», — сказал Трамп в ответ на вопрос о требовании Путина прекратить помощь Киеву.

Он также опроверг участие американских военных в конфликте, подчеркнув, что это могло бы привести к третьей мировой войне. По словам Трампа, Россия имеет преимущество в боевых действиях, так как ее войска окружили около 2,5 тысячи украинских военных. «Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — добавил президент США.

Трамп и Путин провели телефонные переговоры 18 марта, которые длились более двух часов. В результате переговоров Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным. Москва и Вашингтон также договорились создать экспертные группы для достижения долгосрочного урегулирования конфликта. В Кремле подчеркнули, что урегулирование должно учитывать устранение первопричин кризиса и интересы России в области безопасности.