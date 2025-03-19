Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может сократиться на 6%

Ожидается, что объем перевозок на внутренних рейсах составит 79,5 млн человек (-6,1% по сравнению с прошлым годом), а на международных — 25,2 млн пассажиров (-6,7%). Это может быть связано с дефицитом авиапарка у эксплуатантов из-за задержек в поставках новой российской авиатехники, отмечает «Аэропрогресс» в своем прогнозе сообщают "Ведомости".

Прогноз компании значительно ниже ожиданий Росавиации на конец года. Руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров заявил в феврале, что по итогам года авиатрафик составит 109,5 млн человек, что будет всего на 2,3% меньше прошлогоднего показателя.

Согласно прогнозам Росавиации, перевозки на внутренних линиях снизятся на 1,5% до 83,3 млн пассажиров, а на международных — на 2% до 26,4 млн.

Эксперты также отмечают, что кроме отсутствия профицита провозных емкостей у российских авиаперевозчиков в 2025 году, спрос на авиаперевозки может перестать расти из-за инфляции и, как следствие, роста цен на билеты, что может сделать авиаперелеты «сервисом не первой значимости».

Аэрофлот представил операционные результаты за февраль 2025 года, показывая снижение пассажирооборота на 1% до 10 млрд пассажирокилометров по сравнению с прошлым годом. «Это первое месячное снижение за два года», — отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Однако потенциальное ослабление санкций может значительно улучшить ситуацию, предупреждают аналитики.