Трамп поручилт пересмотреть санкционную политику

Она подрывает роль доллара в качестве мировой резервной валюты.

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов пересмотреть санкционную политику страны, поскольку она негативно влияет на роль доллара как мировой резервной валюты, сообщает РБК со ссылкой на министра финансов Скотта Бессента.

«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. Долгое время у нас были "ленивые санкции". Мы считаем, что они подрывают роль доллара как резервной валюты, и люди начинают отказываться от доллара», — заявил Бессент.

Он также отметил, что санкции предыдущей администрации против России были недостаточно эффективными, их действенность оценивается на шесть из десяти, и новая администрация намерена повысить их эффективность до десяти из десяти.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия исходит из того, что санкции — «грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка».