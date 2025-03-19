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Массовый сбой в работе соцсети «ВКонтакте» заметили в Иркутской области

Пользователи по всей России, в том числе в Иркутской области, заметили, что соцсеть «ВКонтакте» сегодня не работает. Сбой фиксируется как в приложении, так и на сайте.

Люди отмечают, что не грузятся лента, музыка, сообщения и другое. У некоторых отображается следующее сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».

По данным сервиса «Сбой.ру», на момент публикации новости отмечается более 13 тысяч жалоб. Больше всего они поступают из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Красноярского края.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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