Золото $3038. Что дальше?

Цена золота продолжает обновлять рекорды, достигнув исторического уровня в 3038 долларов за унцию. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и опасения по поводу замедления экономики США заставляют инвесторов переходить из рискованных активов в безопасные, такие как золото.

18 марта спот-цена золота выросла на 1,3% после авиаударов Израиля в секторе Газа. Участники рынка также обеспокоены негативным влиянием тарифных мер президента Дональда Трампа на экономику США.

Некоторые аналитики уверены, что у золота есть потенциал для дальнейшего роста. Прогнозы на 2025 год от компании «Финам» предполагают рост цен до $3300.

Еще в январе 2023 года, когда золото торговалось на уровне $2000, эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин предсказал начало бычьего тренда на золото. Он выделил несколько причин для возможного многократного роста цен.

По словам эксперта, в последние годы золото было менее популярным среди инвесторов из-за интереса к криптовалютам и росту фондовых индексов. «За последние 60 лет было два периода, когда цены на золото существенно выросли: в начале семидесятых и в начале двухтысячных. В это время наблюдалось снижение объёмов производства металла. С 2019 года золотодобывающие компании по всему миру сокращают производство, что связано с уменьшением инвестиций в добычу, так как корпорации направляли капитал на проекты, связанные с производством других металлов. Запасы крупнейших компаний мира сократились на треть, несмотря на открытие новых месторождений. Спрос на золото растёт, особенно со стороны центральных банков, которые уменьшают инвестиции в американские госбумаги и увеличивают закупки золота», – указывал эксперт. Он считает, что долгосрочная цель на золото – 4-5 тысяч долларов за унцию.