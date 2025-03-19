Россия осталась без соцсети «ВКонтакте»: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп и Путин провели переговоры, Франция после этой беседы призвала Европу вооружаться, РФ сегодня осталась без соцсети «ВКонтакте», а в Иркутской области обнаружили загрязнение воздуха. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Итоги переговоров

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по телефону и поделились мнениями по ситуации вокруг Украины. По итогам беседы Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Кроме того, произойдет обмен военнопленными 175 на 175. Также Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Призыв к вооружению

Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора российского и американского лидеров заявил, что Париж продолжит поддерживать Киев, и призвал Европу к вооружению. «Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше», – отметил он.

Массовый сбой

Сегодня утром Россия осталась без соцсети «ВКонтакте» – отмечается массовый сбой в работе платформы по всей стране. За последнее время только на сервис «Сбой.ру» поступило более 16 тысяч жалоб из разных регионов. Наибольшее число – из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Красноярского и Хабаровского краев. Причины поломки пока остаются неизвестными.

Загрязнение воздуха

В Приангарье сразу в двух городах выявили загрязнения воздуха во время плановой проверки: в частности, превышения ПДК вредных веществ есть в Иркутске – тут выявлено излишнее количество бенз(а)пирена, этилбензола, диметилбензола, в Ангарске – формальдегида. Данные переданы ответственным ведомствам. Аналогичные проверочные мероприятия будут продолжены.

Иркутск едет в Таиланд

После укрепления рубля спрос на отдых за границей существенно вырос. В частности, увеличилось количество бронирований туров на 26%. Тенденция не обошла стороной и Иркутскую область, жители которой стали активнее летать в Таиланд. В целом в Сибири во второй половине февраля общий трафик на сайты туроператоров и агрегаторов путешествий увеличился более чем на 23%.