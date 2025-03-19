Потанин: 100 рублей за доллар — это сбалансированный курс

Глава "Норникеля" Владимир Потанин выразил мнение, что курс доллара в размере 100 рублей является оптимальным и сбалансированным. Такое заявление он сделал в ходе интервью агентству ТАСС на полях съезда РСПП.

По мнению бизнесмена, Центробанку стоит оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Потанин также подчеркнул сложность текущей макроэкономической ситуации в России и мире для ведения бизнеса.

"Считаю, что около 100 рублей за доллар — это наиболее сбалансированный курс. Он учитывает интересы бюджета страны и позволяет экспортно ориентированным компаниям успешно развиваться", — пояснил он.

Кроме того, Потанин указал на сохраняющуюся высокую волатильность рынков, подверженных влиянию различных факторов.

"К примеру, заявления Дональда Трампа могут временно изменить сложившиеся рыночные тенденции. Однако к концу года ситуация стабилизируется", — добавил он.



Стремительное укрепление рубля продолжается. 18 марта на Forex пара USD/RUB опускалась до 81,08 рубля, EUR/RUB — до 88,60, а CNY/RUB — до 11,21. Эксперты называют четыре причины укрепления рубля.

1. Улучшение международной обстановки: Спад геополитического напряжения позитивно влияет на настроения российских игроков рынка и привлекает внимание зарубежных инвесторов к отечественным активам. Правительство отмечает увеличение притока иностранного капитала на российский рынок.

2. Сезонный спад импорта: Возможное снижение объемов импортных операций в первые месяцы года, обусловленное сезонностью, способствует укреплению национальной валюты.

3. Рост продажи валюты экспортерами: В феврале объем чистых продаж валюты компаниями-экспортерами увеличился на 25% по сравнению с январем, что также поддерживает рубль.

4. Экспирация фьючерсов: Укрепление рубля может быть связано с приближением даты истечения срока квартальных фьючерсов, запланированной на 20 марта.