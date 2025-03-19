Новак: курс рубля до 2025 года останется в пределах прогноза

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что курс рубля до конца 2025 года будет соответствовать макропрогнозу. Он также отметил, что правительство фиксирует увеличение притока иностранного капитала на внутренний рынок, несмотря на сложную геополитическую обстановку, сообщает ТАСС.

"Сегодня баланс так складывается, что, видимо, несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом общей геополитической ситуации. Посмотрим с учетом прогноза по восстановлению импорта. Я думаю, что мы все равно увидим в среднем по году, наверное, те цифры [курса рубля], которые заложены в прогнозе социально-экономического развития. По крайней мере, об этом говорят прогнозные цифры макроэкономического анализа", - сказал Новак.

При этом вице-премьер считает, что укрепление рубля играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции. «Наблюдаем, конечно, волатильность, для экспортеров это действительно такой негативный фактор»,— добавил Александр Новак.

Стремительное укрепление рубля продолжается. 18 марта на Forex пара USD/RUB опускалась до 81,08 рубля, EUR/RUB — до 88,60, а CNY/RUB — до 11,21. Эксперты считают, что текущий курс рубля проблематичен для российского бюджета, который на 2025 год рассчитывался из цены Urals в $69,7 за баррель при средней стоимости доллара 96,5 руб. Ранее аналитики не исключали, что если диалог между США и Россией продолжится и в переговорах по Украине будет наблюдаться прогресс, рубль может укрепиться до 80 за доллар.